Rondje Posbank met GroenLinks

RHEDEN – Op zondag 6 maart gaat Tim Endeveld, lijsttrekker van GroenLinks Rheden, samen met de rest van de fractie wandelen met inwoners van de gemeente Rheden op de Posbank. Ook GroenLinks wil het ‘rondje Posbank’ graag behouden, maar dan niet-gemotoriseerd. De lijsttrekker van GroenLinks, Tim Endeveld, is ecoloog en natuurliefhebber.Tijdens de wandeling wordt gepraat over de natuur, over waarom het zo belangrijk is om het Nationaal Park Veluwezoom te beschermen en hoe dat zou kunnen. “Het wordt zeker geen wandeling waar ‘moeilijke politieke gesprekken’ de boventoon voeren. Voorop staat u te laten genieten van de natuur die wij als inwoners van de gemeente Rheden als ‘onze achtertuin’ mogen beschouwen”, aldus de partij. Aanvang is 14.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum in Rheden. Aanmelden is is niet nodig.