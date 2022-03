Rondje Cultuur in Brummen en Eerbeek

BRUMMEN/EERBEEK – Op zondag 11 september bruist het in Brummen en Eerbeek van de culturele activiteiten. Op verschillende markante plekken binnen de gemeente wordt door en voor de bewoners van de gemeente Brummen een gratis cultureel evenement gehouden in de buitenlucht.

“Het doel van Rondje Cultuur 2022 is om het culturele leven in de gemeente Brummen weer te laten opbloeien na een gedwongen pas op de plaats”, aldus Marie-Thérèse Snelders, voorzitter van de Culturele Stichting Gemeente Brummen. “Wij geven de cultuuruitvoerenden uit de gemeente weer een podium, waarop zij zich kunnen presenteren aan de bevolking. Anderzijds bieden wij de bevolking ook weer een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Wij zijn de gemeente Brummen zeer erkentelijk dat zij direct dit initiatief hebben omarmd en ook ondersteunen.”

De Culturele Stichting Gemeente Brummen heeft het organisatiebureau Mood Concepts uit Eerbeek in de arm genomen om zorg te dragen voor een professionele productie en uitvoering van Rondje Cultuur 2022.

Divers aanbod

Rondje Cultuur presenteert een divers aanbod, variërend van optredens door koren, orkesten, theater en dichters, maar ook dj’s en popartiesten. Tevens zijn er verschillende exposities en workshops voor jong en oud. Muziekvereniging Eendracht, vrouwenkoor Chic & Shanty, Kunstkring Brummen, dorpsdichteres Marije Verbeeck, Harmonie Orkest Brummen, Ritme Op Maat en vele anderen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Om zorg te dragen voor een zo groot mogelijk publiek voor alle deelnemers buigt de organisatie zich momenteel over het aantrekken van één of twee nationale publiekstrekkers. Verschillende horecagelegenheden en diverse prachtige locaties die de gemeente rijk is, verlenen hun medewerking aan deze feestelijke dag. Kasteel Engelenburg, Grand Café de Korenmolen, Restaurant Stuyv inn, Concordia, Muziekkoepel Eerbeek en Gastrobar ’t Kromhout hebben hun medewerking toegezegd. Tevens wordt er gewerkt aan fietsroutes, het programma en aanverwante activiteiten.

Meedoen

Alle cultuuruitvoerenden die woonachtig of geboren zijn in de gemeente Brummen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan Rondje Cultuur. Of het nu gaat om een muzikale uitvoering, dans, literaire voordracht, toneel, film, cabaret of iets anders. Op de website www.rondjecultuur.nl zijn de inschrijfvoorwaarden te vinden.

www.rondjecultuur.nl