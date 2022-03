Ronald Paping voorgedragen als informateur in Rheden

GEM. RHEDEN – GroenLinks draagt Ronald Paping voor als informateur om te komen tot een nieuw college in Rheden. Paping krijgt de opdracht om de meest passende en gedragen bestuursvorm voor Rheden te onderzoeken. Ook moet hij tot een voorstel komen welke partijen in de volgende fase betrokken worden om te komen tot een coalitie en vorming van een college. Hiervoor zal hij met alle gekozen politieke partijen in gesprek gaan.

Ronald Paping is momenteel aftredend wethouder voor GroenLinks in Arnhem. Daarvoor was hij algemeen directeur van de Woonbond. Eerder was Ronald Paping werkzaam voor Abvakabo FNV en bij de rijksuniversiteit Groningen. Van huis uit is Paping econoom.