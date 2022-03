Romantische liederen in Velpse Oude Jan

VELP – Mezzo-sopraan Oda Zoe Hochscheid komt zondag 20 maart naar Velp voor een concert in de Oude Jan. Zij wordt begeleid door het duo Doris Hochscheid en Frans van Ruth op respectievelijk cello en piano.

Een combinatie van mezzosopraan met cello en piano komt ook zelden voor. De drie musici brengen een programma met vooral laat-romantische liederen uit alle delen van Europa. Er staan werken op van onder andere Jakob Fabricius uit Denemarken, Jules Massenet uit Frankrijk, Frank Bridge uit Engeland en Johannes Brahms uit Duitsland en later Oostenrijk. Van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock staat zijn beroemde Berceuse op het programma. Tot slot worden twee instrumentale stukken gespeeld van de Spaanse componist Manuel de Falla.

Oda Zoe Hochscheid, mezzosopraan, studeerde klassiek zang aan de Scuola Civica Claudio Abbado in Milaan en aan het Conservatorium van Piacenza, waar ze cum laude haar masterdiploma behaalde. Ze zong meerdere operarollen en heeft een brede ervaring in het uitvoeren van kamermuziek.

Haar zus, celliste Doris Hochscheid vormt met pianist Frans van Ruth al vele jaren een duo dat recitals geeft in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn zij oprichters van Stichting Cellosonate. Doris Hochscheid is docent kamermuziek aan het Conservatorium van Amsterdam en cellodocent aan het University College Roosevelt in Middelburg. Frans van Ruth is hoofd kamermuziek van het Conservatorium van Amsterdam.

Het concert wordt gegeven in de Oude Jan aan de Kerkstraat in Velp en begint om 15.30 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter aan de Emmastraat. Indien nog beschikbaar worden vanaf 15.00 uur ter plaatse nog kaarten verkocht. Vrienden van de Oude Jan, houders van een Gelre- of CJP-pas en jongeren tot 18 jaar krijgen korting, kinderen mogen gratis mee.

Foto: Yvon Mol