Rolstoelbasketbal voor jeugd

RHEDEN – Rolstoelbasketbalvereniging de Rhedense Rollers is bezig met het opzetten van een jeugdteam. Beoogde deelnemers zijn jongeren van 8 tot en met 16 jaar met een fysieke of motorische beperking, waarbij de leden van de Rhedense Rollers respect hebben voor elkaars handicap. De trainingen van het nieuwe jeugdteam vinden vanaf 12 maart elke zaterdagochtend plaats in sporthal De Dumpel in Velp, van 9.45 tot 11.45 uur.