Rick Evers: Toeristenlokker

Droom je ervan om rijk te worden? Dan heb ik een goed idee. Emigreer naar Spanje of een ander land uit het zonnige zuiden en begin een restaurant in een toeristengebied. Is dat alles? Nee, zeker niet. Het belangrijkste is namelijk dat je niemand naar binnen probeert te praten. Hoe hongerig de toeristen ook naar je menu staan te loeren, hoeveel kwijl er ook uit hun mondhoeken loopt, spreek ze niet aan.

Inderdaad. Ik was weer eens op vakantie in een zonnig land. En hoe gezellig het ook is om daar in de avonduren nog een wandelingetje te maken, je moet het eigenlijk niet willen. Het ‘hey how are you’, ‘want something to eat’ en ‘special menu today’ vliegt je om de oren. Om maar te zwijgen van het uit hun hoofd geleerde met zwaar Spaans accent uitgesproken ‘ha Nederland’. Niet op reageren, heb ik inmiddels geleerd.

Ik vraag me bij zulke praktijken altijd twee dingen af. Ten eerste: zijn er toeristen die dit leuk vinden? Is er iemand op deze aardbol die zegt: ‘Wat ik altijd zo prettig vind van vakantie is dat ze me naar binnen proberen te praten als ik langs een restaurant loop. Twee seconden kijken wat een biefstukje kost en dan al drie man in mijn nek hebben, dat vind ik echt genieten.’ Bestaan die mensen?

Punt twee: helpt dit? Raakt de tent alleen vol als er buiten een toeristenlokker staat te schreeuwen? Ik geloof daar niet in. Sterker nog, je ziet gewoon dat veel toeristen bewust een andere looproute nemen als ze zo’n mannetje ergens voor de deur zien staan. Ik sprak eens iemand die vertelde dat hij alleen in restaurants eet waar hij niet voor de deur wordt aangesproken. Gebeurt dat wel, dan loopt hij meteen weg.

En dat bracht mij dus op een idee. Ooit, als ik het in Nederland zat ben, verhuis ik naar Spanje en begin ik een restaurant. En net als de anderen zet ik ook buiten grote vergeelde kaarten neer met cocktails en paella. Ik zet er alleen geen mannetje naast. Bij mij moeten toeristen naar binnen en dan roepen: ‘Hallo, is hier iemand? We willen hier graag eten. Kan dat?’ Pas dan kom ik. Eerder niet.