Rick Evers: Brandstof

Niet normaal toch, die brandstofprijzen. Afgelopen weekend schrok ik me rot toen ik zag dat de prijs was opgelopen tot 1,95 euro. Terwijl het nog niet zo gek lang geleden iets boven de euro zat. Binnenkort betaal je dus gewoon 2 euro. 2 Euro voor één pak Brinta! Een litertje benzine is er niets bij.

We hebben het hier dus over de blauwgele pakken volkoren graanontbijt van 500 gram. Op de achterkant van het pak staat ‘de krachtige start van de dag’. En dat klopt als een bus. Als ik ‘s ochtends begin met een mok pap, voel ik me Superman. Zonder pap voel ik me slap. Wat trouwens een minstens zo goede spreuk zou zijn voor de achterkant van het pak: ‘Zonder pap voel ik me slap’.

Ik heb het wel geprobeerd hoor. Op gang komen met twee bruine boterhammen met kaas in plaats van die mok Brinta. Maar het lukte niet. Ik kreeg de boterhammen nauwelijks weg en bovendien begon ik een uur later alsnog vreselijk naar mijn Brinta te verlangen. Bestaat er zoiets als een papverslaving? Dan heb ik dat misschien. En die verslaving begint nu dus een behoorlijke hap uit het boodschappenbudget te nemen.

Wat ook oneerlijk is, is dat ze met Brinta nooit een foutje maken. Met benzine wel. Zo konden mensen in de Belgische plaats Kampenhout afgelopen weekend gigantisch goedkoop tanken omdat er een fout was gemaakt met de prijs. Het tankstation ontdekte de fout pas nadat klanten gingen bellen. Of de prijs wel klopte. Typisch Belgische actie trouwens. En zo hoop ik heel vaak dat de Brinta ineens per ongeluk 0,95 euro kost. Al is het maar een uurtje. Maar nee hoor.

Ook hoop ik dat er ooit onbemande supermarkten komen waar ik ‘s ochtends goedkope Brinta kan tanken. Of dat er een politieke partij opstaat die vindt dat de belasting op Brinta een stuk lager moet. En tot die tijd moet ik maar gewoon accepteren dat de brandstof voor mijn lichaam steeds duurder wordt.