Rhedense jeu de boulers weer de baan op

RHEDEN – Na een periode van winterrust wordt er sinds deze maand weer jeu de boules gespeeld in Rheden. Dit gebeurt elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur op de banen naast het clubgebouw van CKC Rheko.

Hoewel regelmatig de meetlat tevoorschijn komt om de afstand tot het kleine houten balletje te bepalen, is de jeu de boulesclub van CKC Rheko vooral een gezellige ontmoetingsplek voor 50+ers. Er wordt niet alleen een balletje gegooid, maar ook een praatje gemaakt en een drankje gedronken in de kantine of op het terras. Bij CKC Rheko wordt recreatief jeu de boules gespeeld, er wordt niet mee gedaan aan competities met andere clubs. Wel wordt ieder jaar een onderling toernooi gespeeld, met als afsluiting een etentje.

Senioren die kennis willen maken met jeu de boules en de club, kunnen een paar keer gratis komen meespelen. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen via rheko@planet.nl of Tjalling de Boer, tel. 06-48179747.

Foto: Wim de Knegt