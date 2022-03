Rhedens Maal zoekt kok

RHEDEN – Het Rhedens Maal is op zoek naar vrijwillige koks. Op de woensdagen rond 17.30 uur schuiven zo’n 45 tot 60 senioren aan voor het Rhedens Maal in het Dorpshuis. Deze maaltijden worden geheel verzorgd door vrijwilligers, die wel wat versterking kunnen gebruiken. Gezocht worden mensen die 1 of 2 keer per maand het menu willen samenstellen en als kok achter het fornuis willen staan. Vrijwilligers helpen bij het inkopen van de boodschappen, bij de voorbereidingen in de keuken en het uitserveren. Dit kost ongeveer 4 uur per keer. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Anne Bruger, tel. 06-54292342 of info@annebruger.nl.