Rhedens Dorpsbelang vernoemt lammetjes naar ‘stille krachten’

RHEDEN – Ieder jaar adopteert Rhedens Dorpsbelang lammetjes van de Rhedense Schaapskudde. Dit jaar besloten zij de lammetjes te vernoemen naar vier ‘stille krachten’ van het dorp Rheden. Deze mensen werden vrijdagmiddag 11 maart in het zonnetje gezet bij de Rhedense schaapskooi.

Het Rhedens Dorpsbelang koos vier vrijwilligers die vaak onopgemerkt veel voor het dorp Rheden betekenen. Zij mochten na een speech van bestuurslid Anita Blauw de weide in om een lammetje uit te zoeken die hun naam gaat dragen.

Schoenmaker Rob Nijenhuis was een van de vier. Hij zet zich op velen vlakken actief in voor het bestuur Centrum Rheden, ORDS, de organisatie van het Bonteschaapfestival, de kerstboom op het plein, het Sint-comité Rheden en de viering van 75 Jaar Bevrijding in Rheden. Ook Ien van de Bergh werd in het zonnetje gezet. Zij is al sinds 1985 actief bij de de organisatie van de intocht van Sinterklaas in Rheden.

De derde vrijwilliger naar wie een lammetje werd vernoemd, was Jeroen Bernds. Hij begon als 16-jarige jongen bij Rheden voor Oranje als verkeersregelaar, waar hij al snel de coördinerende taken op zich nam. In 2019 werd hij medeoprichter van Verkeersregelaars Rheden. Daarnaast steekt hij graag de handen uit de mouwen voor het goede doel, zoals kerstbomen kappen in het bos voor het KWF kankerbestrijding.

Ook Marco vd Meijden mocht een lammetje uitzoeken dat zijn naam gaat dragen. Hij werd mede door lidmaatschap van zijn zoon in 2010 lid van March & Showband Rheden. Sindsdien is Marco actief betrokken geraakt bij de vereniging. Niet als muzikant, wel op andere verenigingszaken zoals algemeen bestuurslid voor de jeugd en sinds 2020 als secretaris. Marco begeleidde en ontfermde zich over de leerlingen en muzikanten van Jong Rheden. Daarnaast steekt hij graag zijn handen uit de mouwen voor de oliebollenactie, Sint intocht lampionnenoptocht, schaapscheerdersfeest.

Foto: Cynthia Vos

