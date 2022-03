Rheden werkt samen over de grens

RHEDEN – De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Rheden samen met een aantal partijen meegewerkt aan een succesvol internationaal samenwerkingsprogramma van de VNG-I. Dit leverde een meerwaarde op voor alle partijen. De gemeente Rheden ging de samenwerking aan met Rwanda.

De gemeente Rheden heeft samen met een aantal partijen, ondanks Covid19, mooie resultaten bereikt in Rwanda De ambitie vanuit Rubavu District in Rwanda om de economie rondom het Kivumeer verder te ontwikkelen, is door de gemeente Rheden geconcretiseerd. Het project Boulevard Lake Kivu moest daarbij passend zijn in de natuurlijke omgeving en zich vooral onderscheiden op ecotoerisme-gebied. Dit betekent dat de focus ligt op kleinschalig toerisme waar verantwoord wordt omgegaan met de natuur en waarmee de lokale bevolking geld verdient.

Rhedense onderwijsinstellingen (Hogeschool Van Hall Larenstein en het Arentheem College) zijn actief betrokken geweest bij de samenwerking. Door middel van een afstudeeropdracht zet Van Hall Larenstein de samenwerking voort.

“Als burgemeester vind ik het belangrijk dat wij als gemeente oog hebben voor mondiale ontwikkelingen en voor de wijze waarop wij kunnen bijdragen aan meer democratie, het terugdringen van armoede en het vergroten van stabiliteit in de wereld. Maar ook hoe we van elkaar kunnen leren. Een blik over de grens opent letterlijk je blik en dat geldt voor álle partijen. Het biedt gelegenheid voor kennisuitwisseling over diverse thema’s en daar worden we allemaal wijzer van. Onze ervaringen deel ik regelmatig met andere gemeenten in Nederland. Zo kunnen we op Rhedense schaal bijdragen aan een betere wereld. Want de wereld stopt immers niet bij onze gemeentegrenzen”, aldus burgemeester Carol van Eert, hier op de foto met Gilbert Habyarimana, de voormalig burgemeester van district Rubavu.