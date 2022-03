Rheden voor Oranje zoekt bestuursleden

RHEDEN – Oranjevereniging Rheden voor Oranje is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Onlangs is afscheid genomen van voorzitter Geertjan Groot, die zich lange tijd met veel enthousiasme en inzet voor de vereniging heeft ingezet. Na zijn vertrek, telt het bestuur echter nog maar twee leden. Om activiteiten als de lampionnenoptocht en Koningsdag in goede banen te leiden, worden daarom een nieuwe voorzitter en penningmeester gezocht. “We willen dat ons mooie dorp een plaats is waar je graag woont en komt en we zoeken daarom enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje willen bijdragen”, aldus secretaris Angela Curré en bestuurslid Koen Duijts. Mensen die het leuk lijkt het team te versterken, kunnen mailen naar info@rhedenvoororanje.nl, ter attentie van één van hen.