Retrospectief: ‘t Huusien

Toilet, WC, tonne, privaat, huusien, huusken, plee of ‘t gemak. Hoeveel benamingen zijn er bekend over dit onderwerp? Nu zijn de toiletten supermodern en gemakkelijk, maar in vroeger tijden was dit wel anders. De wc voor het platteland was lange tijd veel eenvoudiger. Zowel in huis als buiten. Vaak was het een klein huisje in de tuin. Simpel van uitvoering. Een bak, ton of een emmer deed dienst om de uitwerpselen op te vangen. Een paar planken met een rond gat erin was voorzien van een deksel. In de deur werd vaak een hartje gemaakt. Toiletpapier was er toen nog niet of te duur. De krant werd aan repen geknipt en vaak gebundeld met een touwtje. Vaak maakte meerdere gezinnen gebruik van hetzelfde toilet (huusien).

Alles werd vroeger benut. Zo ook de inhoud van de emmers uit de plee. Het werd voor bemesting op het land of in de moestuin gebruikt. Spinazie groeide er geweldig op. Soms werd het in de sloot gekieperd. Vroeger kon dat nog allemaal.

Veel boeren hadden vroeger aan de achterkant van de boerderij een hokje aangebouwd dat dienst deed als huusien. Sommigen hadden gemakkelijk boven de grup in de koeienstal een gelegenheid gemaakt voor ‘de kleine of grote boodschap’.

In de zomer was de gang naar ‘t huusien wel te doen maar in de barre winterdagen was dit voor de bewoners niet prettig. De boer of zijn mannelijke nakomelingen konden hun plasje nog wel in de grup van de stal doen, maar de vrouwen moesten naar het bar koude en bevroren huusien om hun behoefte te doen. Om die reden nam men vroeger vaak in de bedstee een pispot mee. Ook wel po of nachtspiegel genoemd. Vaak gemaakt van emaille of steen. Hierop deed de hele familie ‘s nachts hun behoefte. Hygiëne was toen een onbekend begrip. Men nam het niet zo nauw.

Na de oorlog kwam in veel huizen al een betere wc. De komst van het watercloset was een grote vooruitgang. In de kernen van dorpen en steden kwam de riolering. In de huizen werden mooie chique toiletten en badkamers gemaakt. Alle ‘huusies’ zijn verdwenen, alleen in een openluchtmuseum is nog te zien hoe het vroeger ging op het toilet, soms ook wel nummer 100 genoemd. Jan Lubberts maakte er een tekening van.