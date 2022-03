Retrospectief: Opening vernieuwd gemeentehuis

Nee, dit stukje gaat niet over het nieuw te openen gemeentehuis van Rheden in De Steeg. Zover zijn ze nog lang niet. De afbraak van het pand uit de jaren ’70 is nog in volle gang en dan moet het nieuwe ontwerp op die plek nog gerealiseerd worden.

Het gaat op deze foto over de heropening van het gemeentehuis aan de andere kant van het spoorviaduct. Het werd in 1908 geopend. In maart 1907 nam het gemeentebestuur het besluit tot de bouw. ‘Een gemeentehuis met centrale verwarming’, moest het worden. En er werd maar liefst 34.750 gulden voor vrijgemaakt.

Nog geen 20 jaar later was het al te klein geworden en werd een stuk aangebouwd. Die verbouwing en de bijbehorende opening vond in 1929 plaats en bij die gelegenheid werd deze foto gemaakt. We zien aan de linkerzijde het nieuw aangebouwde deel, waarin ook de nieuwe raadszaal werd gesitueerd. Te zien is een handvol statige automobielen, die staan op een plek die in 1923 voor die vervoersmiddelen was vrijgemaakt.

Een mooi verhaal: van 1913 tot 1923 had op die plek een zandstenen beeld gestaan van de Nederlandse Leeuw. Het was daar geplaatst ter gelegenheid van het eeuwfeest van de vaderlandse onafhankelijkheid in 1813. Het beeld van kunstenaar August Falise viel niet bij iedereen in goede aarde. Het stond aanvankelijk met de kont in de richting Velp en daar was men daar niet blij mee. Het omdraaien betekende dat Dieren en Ellecom beledigd waren en met de kop in de richting van de straat, keerde de leeuw als het ware het gemeentebestuur de kont toe… Maar liefst tien jaar duurde het gesteggel en uiteindelijk werd het beeld verplaatst naar Rheden, waar het sindsdien op het Meester B. van Leeuwenplein staat. Zo ging het bij iedere discussie die losbarstte bij het maken van plannen voor een nieuw gemeentehuis. In Velp vond met dat het ‘uiteraard in Velp’ moest komen, maar in Ellecom en Dieren vond men dat belachelijk. Ook de laatste paar jaar werd die discussie weer gevoerd toen Rheden een nieuw gemeentehuis moest krijgen. Het compromis – en geografisch de beste plek – heet De Steeg.