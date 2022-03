Retrospectief: Katholieke kinderuitzending op Den Geitenberg

‘Elke onderwijzer zal U kunnen bevestigen dat een gezond kind beter en sneller leert, dan ‘n kind met een zwakke gezondheid. Gezondheid is ook een eerste voorwaarde voor een opgewekt humeur. Zeker bij kinderen. Kinderen zijn zoo uiterst gevoelig.’

Bovenstaande zinnen zijn afkomstig uit een brochure van de Stichting Katholieke Kinderhuizen. De stichting droeg zorg voor de katholieke ‘bleekneusjes’. Om de kinderen aan te laten sterken, bezat de stichting vier zogenaamde koloniehuizen: in Boxtel, Zeist, Bakkum en in Dieren. Daar konden ze genieten van gezonde buitenlucht, goed eten en drinken en reinheid en regelmaat. Opgenomen werden katholieke kinderen met een zwakke gezondheid. In de koloniehuizen konden ze zes weken aansterken.

De hierbij afgedrukte foto is gemaakt in 1935 en toont de zogenaamde speelhallen met de namen Riek en Herman. Op ligbedden konden de kinderen daar ook in de open lucht een middagslaapje doen. De hallen behoorden bij het Koloniehuis ‘Op den Geitenberg’ in Dieren. Het complex stond op het terrein waar tegenwoordig de Spelerij/Uitvinderij is gevestigd. In het Koloniehuis konden 50 kinderen verblijven. Het werd in 1915 gebouwd. Bij opening was het een uiterst modern, voorzien van een eigen verlichtingssysteem, stromend water, spoelbare toiletten en verwarmde baden. Het hoofdgebouw telde eetzalen, keukens, slaapzalen, een kapel en verschillende serviceruimten. In de periode waarin deze foto werd gemaakt, zwaaide mejuffrouw M. Damen de scepter op Den Geitenberg. Zij bleef dat tot november 1939, toen op bevel van defensie alle koloniehuizen werden gesloten.

In mei 1940 verbleven Nederlandse soldaten één nacht in het gebouw, waarna ze het onbeheerd achterlaten. Het huis werd vervolgens door de lokale bevolking geplunderd, maar in juli 1940 werd het weer in gebruik genomen als koloniehuis. Tot september 1942. Het werd daarna gebruikt door de Duitse bezetter en na september 1944 woonden er geëvacueerde Arnhemmers. In maart 1945 sloeg een V-1 neer naast het Koloniehuis, waarbij het flink beschadigde. De evacués vertrokken en vrijwel direct daarna viel een V-1 bovenop het pand. Geen slachtoffers, maar wel compleet vernield en de speelzalen raakten eveneens zwaar beschadigd. Hoewel er plannen en fondsen voor herbouw waren, kwam het er nooit van.