Retrospectief: Dansles in Klein Amsterdam

Vroeger werd in de kleine buurtschappen en op de dèèle bij de boerderijen dansles gegeven. In Klein Amsterdam, een buurtschap tussen Loenen en Voorst, werd in café De Viersprong van Gaart Leunk dansles gegeven door dansmeester Nachtegaal. De muziek werd verzorgd door Hessel Tabor uit Eerbeek. Ook werden hier dansavonden gehouden. Menige verkering is hier tot stand gekomen.

Omstreeks 1920 liet Gaart Leunk op deze plek een café-winkel-woonhuis bouwen. Met zijn zus kwam hij naar Klein Amsterdam om hier een bestaan op te bouwen. Dit lukte hem echter niet zo best. In de winkel verkocht zijn zuster Dinie pannen en potten en andere huishoudelijke artikelen. Zelfs petroleum en kolen kon men er krijgen. Gaart Leunk ging ook met paard en wagen langs de deur om zijn spullen te verkopen.

Een tegenslag voor hem was het vertrek van zijn zuster. Zij ging trouwen en elders wonen. Gerrit Leunk was vrijgezel gebleven en moest hulp hebben. Hij vroeg Gerrit de Frens, die gehuwd was met Griet Karman, om bij hem in te komen wonen.

Het stamkroegje bleef nog wel in stand, maar Griet, die de klanten moest bedienen, had er weinig slag van om de zaak tot verdere bloei te brengen.

Gerrit Leunk liet de zaak nog wel uitbreiden, zodat een aardig zaaltje werd verkregen waar men ook een bruiloft kon houden en ook dansles werd gegeven. De zaak liep niet zo best en het was er ook ‘niet al te helder’. De kroeg kreeg al gauw de naam van ‘luis aan de ketting’. Ouderen kunnen er nu nog sterke verhalen van vertellen.

Gerrit de Frens hield zich bezig met handel in kippen en ging er met de bakfiets op uit. Helaas kreeg De Frens een dodelijk ongeluk. De opbrengst van het café en winkel was te weinig en Gaart Leunk besloot de zaak te verkopen en ging met Griet in Apeldoorn wonen.

De broers Huigen kochten het pand en maakten het dubbel bewoonbaar. Na een paar jaar verkochten ze de woningen weer. Thans wordt het nog door twee gezinnen bewoond. De oude naam is nog steeds op de gevel te vinden.

In 1930 werd deze foto gemaakt, met rechts eigenaar Gaart Leunk. In het midden muzikant Hessel Tabor.