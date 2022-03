Renovatieplan gebouw Speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Het bestuur van Gestichten Doesburg heeft een ingrijpend renovatieplan voor Speeltuin Kindervreugd goedgekeurd. Het gebouw wordt grondig gerenoveerd en verduurzaamd.

Nadat in 2020/2021 het voortbestaan van de Speeltuin Kindervreugd in gevaar kwam, hebben de Gestichten en de speeltuinvereniging samen onderzocht welke maatregelen bijdragen aan een goede toekomst van de speeltuin. Speeltuin Kindervreugd beschikt over veel speeltoestellen op een groot speelterrein. Kinderen kunnen zich daar op een veilige manier helemaal uitleven onder toeziend oog van vrijwilligers en/of eigen ouders.

Nu gaan de Gestichten Doesburg en Speeltuinvereniging Kindervreugd samen aan de slag met de renovatie van het gebouw. De indeling en inrichting van het gebouw wordt gedeeltelijk gewijzigd, waardoor het gebouw beter geschikt wordt om te gebruiken voor andere groepen, verenigingen en allerlei buurtactiviteiten.

Ook krijgt het gebouw een eigen energievoorziening, waardoor de Speeltuinvereniging minder last heeft van stijgende energiekosten. Zo mogelijk gaat het gebouw ook gelijk ‘van het gas af’, waarmee het vooruitloopt op de energieontwikkelingen binnen Doesburg. Zonnepanelen en andere energiebesparende investeringen zijn onderdeel van het plan. De befaamde Doesburgse speeltuin wordt daarmee duurzaam en toekomstbestendig gemaakt.

De werkzaamheden starten dit jaar na de zomer en moeten voor het zomerseizoen 2023 zijn afgerond.