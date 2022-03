Renovatie voor eetkamer van kasteel Rosendael

ROZENDAAL – Het is tijd voor een grote renovatie van de eetkamer op kasteel Rosendael in Rozendaal. In de loop der jaren zijn er scheuren ontstaan in het plafond en om die te repareren moeten het stuc- en schilderwerk worden vervangen. Dat betekent een grote operatie, want ruim 500 collectiestukken uit de kamer moesten worden verhuisd.

Het begon met een klein bladdertje, dat steeds groter werd. Niet alleen één plek, maar meerdere. Al snel werd duidelijk dat de afwerklaag van het hele plafond langzaamaan losliet. Ingrijpen werd noodzakelijk. Inmiddels is de loszittende laag verwijderd en is de voorbereiding op een nieuwe stuclaag gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van kasteel Rosendael in samenwerking met conservatoren, restauratoren, bouwkundig medewerkers en een stukadoorsbedrijf.

Om het werk te kunnen doen, moest de eetkamer worden leeggeruimd. Alle 500 collectiestukken uit de kamer, variërend van een staande klok en de kroonluchter tot servies, zijn elders in het kasteel opgeslagen. Sommige stukken zijn hiervoor nog nooit verplaatst. Als het plafond klaar is, wordt de eetkamer in oude luister hersteld en de tafel opnieuw gedekt. Vanaf april is de eetkamer weer te zien.

Kasteel Rosendael is wel te bezoeken, maar de eetkamer zelf is tijdens de werkzaamheden niet te zien. In de tweede salon zit de collectie onder lakens of stofhoezen. Ook een beeld uit vroeger tijden, zo zagen kastelen en landhuizen er heel vaak uit. Met name in de winter gebruikten de bewoners niet alle kamers en brandde slechts in een paar ervan een behaaglijk vuurtje. Afdekken beschermt tegen verkleuring door lichtinval en voorkomt vervuiling. Dankzij de goede zorgen van vroegere generaties hebben alle voorwerpen in dit kasteel de eeuwen overleefd.

Foto: R. de Jong

