Reünie in kader van 50 jaar vrouwenvoetbal vv Oeken

BRUMMEN – Op 19 maart 1972 voetbalden vrouwen voor het eerst officieel onder de vlag van de KNVB. vv Oeken was er vanaf het eerste moment bij en dat betekent dat het vrouwenvoetbal in Brummen dit jaar haar 5-jarig bestaan viert.

Vorig jaar was coördinator vrouwenvoetbal Eddy Vermaat blij verrast toen er een plastic tasje met ‘oude papieren’ werden bezorgd. Hierin zat namelijk een goed bewaard archief van die beginjaren, altijd trouw bewaard door Annie Berkelder Harmsen, die vanaf het eerste uur betrokken was. Tussen alle papieren vond Eddy zelfs het originele doordrukformulier van de allereerste wedstrijd tegen Reünie uit Borculo. Hierop is duidelijk te zien dat de vrouwen van vv Oeken er 50 jaar geleden al bij waren op 19 maart 1972. Onder leiding van scheidsrechter J. Logcher werd de uitslag 3-1 in het voordeel van Rëunie.

De opstelling van de eerste wedstrijd zag er als volgt uit: Ria Bosman, Willy Heijink, Jannie Schmidt, Anneke Pennekamp, Betsie Morsink, Betty van Beek, Adje Elshof, Jannie Wagenvoort, Jenny Modderkolk, Annie Hoorneman, Annie Bomer, Gerda Hofman, Ada Jurriëns, Annie Harmsen, Henk Berkelder (trainer), Jan van Engeland (leider) en Ap Morssink (grensrechter). Van twee speelsters was er zelfs nog een spelerspas beschikbaar uit 1972.

Dit jaar viert vv Oeken dus dit bijzondere jubileum. Onder invloed van corona was het erg moeilijk om evenementen en andere feestelijkheden al eerder te plannen. Om het jubileumjaar toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan, houdt de club deze zomer een reünie voor alle vrouwen die bij de club hun noppen hebben gesleten. Samen met alle meiden die er nu in alle leeftijdscategorieën spelen, kunnen dan onder het genot van lekker eten en drinken oude en nieuwe verhalen worden gedeeld.

Dames en meiden die bij vv Oeken hebben gevoetbald en zin hebben met meiden van toen en nu oude koeien uit de sloot te halen, kunnen contact opnemen. Daarnaast is de club nog steeds op zoek naar mooie dingen uit 50 jaar vrouwenvoetbal bij vv Oeken.

meiden@oeken.nl

Eddy Vermaat, tel. 06-22206233

Foto: Het kampioensteam uit 2010