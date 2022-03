Ravage bij ongeval in Velp

VELP – Op de kruising Reigerstraat met de President Kennedylaan in Velp heeft dinsdagochtend 22 maart rond 8.50 uur een ongeval plaatsgevonden. Een oudere vrouw raakte daarbij gewond. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Volgens omstanders zou de vrouw door het rode verkeerslicht gereden zijn en met volle vaart op haar voorganger gebotst zijn. De vrouw raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Haar auto raakte total loss. De andere vrouw uit de voorste auto kwam met de schrik vrij. Wel heeft ook haar auto flinke schade.

Foto Roland Heitink/ Persbureau Heitink