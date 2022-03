Provinciale Staten in gesprek met bewoners Eerbeek en Loenen

EERBEEK – Op woensdag 16 maart gaan Provinciale Staten als onderdeel van hun werkbezoek aan Eerbeek-Loenen in gesprek met inwoners van de dorpen en andere betrokkenen. Door de grote impact op de leefomgeving hechten Provinciale Staten er waarde aan dat iedereen die dat wil, kan participeren in het traject. Bij Bosque in Eerbeek kunnen betrokkenen en inwoners tussen 11.00 uur en 12.30 uur in gesprek met Statenleden van de verschillende fracties. Inwoners die in gesprek willen, dienen zich wel aan te melden. Dit kan tot 8 maart via de griffie tel. 026- 359 9134 of griffie@gelderland.nl. Er mogen maximaal 5 personen per groep aanwezig zijn.

In het programma Eerbeek-Loenen 2030 werken provincie Gelderland, gemeenten Brummen en Apeldoorn en de Industriekern Eerbeek Loenen samen om de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten, de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek en Loenen te behouden en een stap te maken richting energietransitie van deze papier- en kartonindustrie.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens in dit kader begin 2022 Provinciale Staten te vragen om middelen ter beschikking te stellen. Actueel spelen in het programma twee inpassingsplannen: de locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en de keuze voor de route en de bedrijfsinrichting van Folding Boxboard Eerbeek (FBE).