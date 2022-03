Preventieve controle bedrijventerrein De Beemd

VELP – Eind januari/begin februari was er een preventieve controle op bedrijventerrein De Beemd in Velp onder de naam project Theseus. Een team bestaande uit de Omgevingsdienst Regio Arnhem, politie, gemeente en provincie Gelderland heeft ongeveer honderd ondernemers bezocht.

Dit onderzoek wordt gedaan om te kijken welke activiteiten er plaatsvinden en om gesprekken aan te gaan met de ondernemers. Het doel is om meer zicht te krijgen op het bedrijventerrein en de leegstaande panden. Daarnaast is er een veertigtal constateringen gedaan.

De ondernemers reageerden vrijwel allemaal positief op de bezoeken. De constateringen hadden vooral te maken met (onjuiste) Kamer van Koophandel inschrijvingen, het bestemmingsplan, bouwbesluit of brandveiligheid. Naast zicht en inzicht in het bedrijventerrein zorgt deze controle ook voor een positieve samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, stelde vast dat er te weinig zicht is op criminaliteit op lokale bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor criminele activiteiten. Dubieuze zakenmensen profiteren van die anonimiteit en afgelegen locaties. Goedwillende ondernemers hebben daar last van.

Project Theseus wil voorkomen dat bedrijventerreinen worden gebruikt voor illegale bewoning, louche ontmoetingsplaatsen en als dumpplek van chemisch en drugsafval. Daarom voeren medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten samen met gemeenten controles uit. Ze worden op de achtergrond ondersteund door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Een gebiedsscan zorgt ervoor dat de zakelijke activiteiten in beeld worden gebracht. Verder krijgen ondernemers informatie over mogelijke problemen die spelen. Als er misstanden zijn, kunnen de gemeente en de politie gepast reageren.