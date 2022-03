Première podcast Doesburgse Engelandvaarder

DOESBURG – Tijdens de Stadsvertelling van zondag 3 april vindt in de zaal van het Doesburgse filmhuis de première plaats van een vierdelige podcast-serie over Ben Ubbink. Ubbink was in de Tweede Wereldoorlog een van de ‘soldaten van Oranje’ die een bijdrage leverden aan de bevrijding van ons land.

Ben Ubbink kreeg na zijn avontuurlijke oversteek naar Londen een opleiding tot geheim agent, maar werd bij terugkeer in Nederland door de Duitse bezetter opgewacht en gearresteerd. Maanden later wist hij met een medegevangene te ontsnappen. Na een risicovolle reis door bezet Europa wist hij opnieuw Engeland te bereiken. Daar werd hij echter als overloper ontvangen. Hij werd slachtoffer van het beruchte ‘Englandspiel’, een door de Duitse contraspionage in bezet Nederland georganiseerde (des)informatiecampagne, die een groot aantal slachtoffers tot gevolg had.

Het idee om over deze Doesburgse spion en verzetsman een podcast te maken ontstond in de aanloop naar mei 2021, toen Bert Stulp werkte aan een verhaal voor het verhalenplatform Doesburg Vertelt. Het plan was om met een boeiend verhaal in een eigentijdse vorm ook jongeren te interesseren voor verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Henk en Dinie Jansen zijn de scenarioschrijver en regisseur van deze productie, die werd gemaakt met een volledige Doesburgse cast van vertellers en acteurs.

Naast Henk en Dinie Jansen werken ook Hermen Overweg en Bert Stulp mee aan het programma. Als zijn werkzaamheden het toelaten, is ook Bens zoon Rolf Ubbink aanwezig. De Stadsvertelling in Het Arsenaal duurt 30 tot 45 minuten. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en de vertelling begint om 14.00 uur. De toegangsprijs is 5 euro. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via hethuisdoesburg.nl.