Potgrondactie Scouting Valeouwe

LOENEN – Op zaterdag 19 maart houdt Scouting Valeouwe de jaarlijkse potgrondactie in Loenen en omgeving. De vereniging gaat de opbrengsten uit deze actie gebruiken om de activiteiten voor alle speltakken het komende jaar weer te kunnen bekostigen. Doordat men nog steeds te maken heeft met corona, is besloten de potgrondactie 2.0 op dezelfde manier uit te voeren als vorig jaar. Dat betekent dat het alleen mogelijk is om van tevoren de hoeveelheid potgrondzakken op te geven. Een bestelling doorgeven kan via info@scoutingloenen.nl of scoutingloenen.nl/potgrondactie. Indien er een bestelling is geplaatst, komen de scouts deze op zaterdag 19 maart bezorgen. Zelf ophalen is ook mogelijk op deze dag bij het afhaalpunt aan Hameinde 13 in Loenen.