Politiek manifest van Cosbo

GEM. RHEDEN – De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Rheden, verenigd in het Cosbo, hebben een politiek manifest opgesteld. Hierin heeft het Cosbo haar wensen voor ouderen voor de komende raadsperiode kenbaar gemaakt. Het Cosbo heeft met vele partijen afzonderlijk rond de tafel gezeten. Dat waren volgens de deelnemers waardevolle en constructieve gesprekken met een positief resultaat.

Zonder uitzondering hebben deze partijen in hun verkiezingsprogramma’s bijzondere aandacht besteed aan het ouderen beleid, eenieder met haar eigen accent. “Alleen GroenLinks en D66 hebben na diverse uitnodigingen helemaal niets van zich laten horen, wat ons betreft een gemiste kans! Hoe zou het zijn met onze leefgemeenschap zonder de senioren, het goud van deze samenleving?”, aldus het Cosbo. “We hopen, en hebben er alle vertrouwen in dat in de komende college onderhandelingen het ouderenbeleid een speerpunt zal zijn.” Het Cosbo rekent op een college met oog voor ouderen en een kritische gemeenteraad om dit te controleren.