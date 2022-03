Poging tot brandstichting van auto in Doesburg

DOESBURG – Aan de Koppelweg in Doesburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto gepoogd in brand te steken. De politie doet onderzoek naar de brand.Woensdag vroeg in de ochtend nam de politie ter plaatse de schade op. Vermoedelijk is er een molotovcocktail op de auto gegooid.

De politiewoordvoerder bevestigd inderdaad dat er ‘iets op de auto is gegooid’, maar dat het onderzocht wordt wat dit geweest is. De voorruit van de auto is hierbij gebarsten en heeft brandschade opgelopen.

Foto: Persbureau Heitink