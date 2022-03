Plan om biodiversiteit te verbeteren in Rheden

GEM.RHEDEN – Het college van B&W heeft het plan vastgesteld om de biodiversiteit in Rheden te verbeteren. De komende weken kunnen inwoners en instanties meedenken over de voorgestelde maatregelen. In de zomer van 2021 had de gemeenteraad daarvoor al de randvoorwaarden en een hoog ambitieniveau vastgesteld.

Om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren, werkt de gemeente Rheden aan een biodiversiteitsplan. Belangstellenden kunnen via www.rheden.nl/biodiversiteit het biodiversiteitsplan inzien. Uiteraard hoort de gemeente Rheden ook graag wat inwoners, bedrijven en organisaties van het plan vinden. Hoe zij hun mening kunnen geven, is ook te lezen op de website. Reageren kan tot en met 11 april.

Biodiversiteit staat overal ter wereld onder druk. Maar nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland: op dit moment is er nog maar 15 procent over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt op 40 procent. Ook in de gemeente Rheden staat de biodiversiteit onder druk. Veel soorten die al zijn verdwenen krijgen we niet zonder meer terug.