Pech voor Loenens Hertenparkje

LOENEN – Loenenaar Cees Petersen keek kort geleden ‘s morgens wel raar op toen hij vanuit zijn woning aan de Leeuwenbergweg naar het hertenparkje aan de overzijde keek. De storm had flink huisgehouden in het parkje, en waren een paar bomen omgevallen. Daarbij kwam nog de pech dat de bomen op de stal van de hertjes zijn gevallen. Het gevolg was een grote chaos in het weitje. Gelukkig bleef de afrastering gespaard,waardoor de dieren binnen het weitje bleven.

Cees Petersen heeft kort geleden het beheer van het hertenweitje in de driehoek bij de Beekbergerweg/Leeuwenbergweg overgenomen van Henk Marsman. Deze nam in 1990 het initiatief om het stuk bouwgrond, waarop een woning had gestaan en waarvoor nog geen plannen waren, te gaan omrasteren en hier damhertjes te laten grazen. Marsman vond het prachtig dat hij vanuit de huiskamer naar de hertjes kon kijken. Hij kon het stuk grond huren van de gemeente Apeldoorn, maar bekostigde zelf wel alles wat nodig was om hier de dieren te laten grazen. Er moest ook een stal komen en een schuurtje voor de opslag van hooi en stro. Ieder jaar worden er jonge hertjes geboren tot vreugde van velen.

Bouwplannen

De buurt vond het prachtig en eerde de initiatiefnemer door de plaatsing van een bord ‘Henk Marsmanplantsoen’. De grazende hertjes geven bij de binnenkomst van het dorp een vredige aanblik. Marsman zorgde in droge tijden voor extra voer en ook de buurt leverde oud brood en groente voor de dieren.

Toch dreigde dit parkje enkele jaren geleden bijna verloren te gaan door de bouwplannen die de gemeente had met dit stukje grond. De bouw van een paar woningen zou de gemeente een extra centje opleveren. Maar de Loenenaren lieten zich niet onbetuigd en kwamen massaal in het geweer tegen deze plannen. De gemeente kon hier niet tegenop en alles bleef zoals het was.

Nieuwe stal

Helaas werd de gezondheid van Marsman minder. Vorig jaar vroeg hij zijn nieuwe buurman, Cees Petersen, om de zorgen voor het hertenparkje over te nemen. Petersen deed dit graag en kreeg hierbij de hulp van buurman Martin Paalman en anderen. Toch dreigen er nu weer donkere wolken boven het parkje. De storm heeft het een paar grote dennen geveld. Helaas kwamen die juist op de stal terecht en nu zitten de hertjes zonder stal. Ook was het opruimen van de gevallen bomen ook een fikse klus, maar Petersen kreeg flinke hulp.

Er waren al plannen om de stal te vernieuwen, maar de bouw moet nu versneld plaatsvinden. Graag wil de beheerder de dieren een schuilplaats geven bij slecht weer en in de zomer tegen de hitte. Petersen denkt een mooie stal te bouwen op deze centrale plek in het dorp. Zijn gedachten gaan uit naar een stal in vorm van een hooiberg met een overkap voor de berging van hooi en stro.

Helaas zijn aan de bouw wel flink kosten verbonden. Petersen is nu op zoek naar donateurs/sponsors die een bijdrage willen leveren voor een mooi passend gebouw. Hij wil met hulp de stal wel zelf bouwen, maar het materiaal moet toch aangeschaft worden. Wie financieel wil helpen, kan mailen naar familie.petersen@kpnmail.nl. Wie meer inlichtingen wil, kan ook bellen met Petersen tel. 06-13916652.

Veel gezinnen hebben vaak oud brood of ander voedsel over. Dit kan Petersen prima gebruiken voor de hertjes in het Henk Marsmanplantsoen. Wie wat over heeft, kan dit afgeven bij Petersen aan de Leeuwenbergweg 27.

Foto: Cees Petersen