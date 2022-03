Pauw Bokaal bij Biljart SC Klarenbeek

KLARENBEEK – Van dinsdag 19 april tot en met zaterdag 30 april zijn er bij SC Klarenbeek biljartwedstrijden om de Pauw Bokaal. Op Koningsdag zijn er geen wedstrijden en op 22 april wordt er in de middag gespeeld. Inschrijven kan tot en met 1 april bij de wedstrijdleiders of bij Pieter Romijn via tel. 06-20439401. Aanvang van de wedstrijden is 19.00 uur, op vrijdag 22 en 30 april is de aanvang 13.00 uur. Ook niet-leden kunnen zich inschrijven.