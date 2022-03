Partijen stellen vragen over opvang Oekraïners

GEM. RHEDEN – Verschillende Rhedense partijen vragen zich af wat de gemeente Rheden kan doen op het gebied van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zowel de PvdA als de VVD heeft hierover vragen gesteld aan het college.

De PvdA wil dat de gemeente Rheden zijn steentje bijdraagt en vluchtelingen uit Oekraïne opneemt. “Wij moeten op korte termijn in deze gemeente ruimte beschikbaar stellen. Dat kan ook! De PvdA vindt dat dit extra ruimte moet zijn.” Daarnaast vindt de PvdA dat ook opvang van uit andere oorlogsgebieden, zoals Syrië, moet blijven doorgaan.

Ook de VVD stelde vragen aan het college van B&W. De partij ziet mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen in het AZC aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp en vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om hier snel mensen te huisvesten. Ook vraagt de VVD zich af of er mogelijkheden zijn in voormalig hotel de Roskam.