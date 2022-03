Padelteam uit Doesburg winterkampioen

DOESBURG – De padellers van Tennis en Padel Doesburg (TPD) zijn afgelopen maand winterkampioen van de 2e klasse geworden. Spelers Thijs Plasman, Kris Robben, Ted Milder, Daniel Helmink, Etienne Neervoort en Jeroen Dokter wisten daarbij de teams van Bakkershaag, Schuytgraaf en De Linden achter zich te houden. De padelsport is overgewaaid uit Spanje en is een van de snelst groeiende sporten in Nederland. In Doesburg zijn er twee banen op het nieuwe TPD-park aan de Looiersweg 2 in Doesburg.

www.tennisenpadeldoesburg.nl