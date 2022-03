Oratoriumkoor zingt in Martinikerk

DOESBURG – Oratoriumkoor Veluwezoom geeft op 3 april een concert in de Martinikerk Doesburg. Op het programma staan het Requiem van Fauré en het Stabat Mater van Rheinberger. Sopraan Anke ter Riet en bariton Menno Slagter nemen de solopartijen voor hun rekening. De zang wordt begeleid door organist Sander van den Houten op het Walckerorgel van de Martinikerk. Dirigent is Ab Weegenaar. Tussen de twee stukken door is er een instrumentaal intermezzo.

Het Oratoriumkoor Veluwezoom heeft zijn thuisbasis in de Ontmoetingskerk in Dieren, maar bestaat uit zangers uit de hele regio. Het concert begint op 3 april om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Bezoekers kunnen na het concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage achterlaten.