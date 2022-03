Opvang vluchtelingen bij Fletcher Hotel Beekbergen

BEEKBERGEN – Gemeente Apeldoorn heeft met Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn een overeenkomst gesloten om tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het gaat om noodopvang voor maximaal 161 vluchtelingen van 21 maart tot 1 juni. Eerder werd al een locatie voor noodopvang geopend in Casa Bonita, nu is het Fletcher Hotel in Beekbergen dus de tweede plek. De tijdelijke locatie wordt gebruikt tot uiterlijk 1 juni.