Opschoondag in Rozendaal

ROZENDAAL – Zaterdag 19 maart is het Opschoondag en ook in Rozendaal steken inwoners samen de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. Jong en oud doen mee. Er wordt opgeruimd tussen 14.00 en 16.00 uur. Het verzamelen is bij het gemeentehuis, waarna iedereen in groepjes het dorp doorgaat. Bij terugkomst wordt onder de jeugd de prijs uitgereikt voor het ‘bijzonderste stukje afval’. Ook is er dan een hapje en drankje. Aanmelden kan via gemeente@rozendaal.nl, maar meedoen zonder aanmelding mag ook. De gemeente zorgt voor reflecterende hesjes, handschoenen, vuilniszakken en afvalgrijpers.