Opschoondag in gemeente Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Zaterdag 19 maart wordt de Landelijke Opschoondag gehouden. Op verschillende plekken in de gemeente Bronckhorst staan opruimacties op de planning. Om van de Opschoondag een succes te maken, zijn veel handen nodig. De gemeente zorgt ervoor dat op de locaties voor alle deelnemers de benodigde materialen aanwezig zijn om veilig schoon te kunnen maken.

Er is een opruimactie in het buitengebied van Hummelo en Keppel. Om 8.45 uur wordt er verzameld bij de Gouden Karper. Contactpersoon van deze actie is H. ten Zijthoff, tel. 0314-381688. In Voor-Drempt kunnen mensen die willen helpen om 9.30 uur komen naar het milieuparkje. De contactpersoon is mevrouw Peters, tel. 06-57851604. In Achter-Drempt is er ook een actie, die start bij boerderijcamping Remmelink om 9.30 uur. Contactpersoon is H. Garritsen, tel. 0313-655372.