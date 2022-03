Opschoondag in Brummen

BRUMMEN – Zaterdag 19 maart is de jaarlijks terugkerende Landelijke Opschoondag. Natuurlijk wordt daar in Brummen ook weer aan meegedaan. De groep vrijwilligers van de Dorpsraad (BZZV), die iedere maand al bij elkaar komen om het zwerfvuil in Brummen op te rapen, hopen dat ook anderen zich deze dag aansluiten en meehelpen.

Het verzamelen is om 10.00 uur bij het koetshuis van het gemeentehuis, waar wethouder Cathy Sjerps de vrijwilligers welkom heet. Na een kop koffie worden de benodigde attributen uitgereikt. Om 12.00 uur komt iedereen met de volle zakken terug naar het koetshuis en staan er broodjes klaar. Wie mee wil helpen, kan zich tot 15 maart aanmelden via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.

Wie na afloop zo enthousiast is dat hij mee wil doen met de vrijwilligersgroep of wil meedenken over de bestrijding en preventie van zwerfafval, kan ook een mailtje sturen onder vermelding van BZZV (Brummen Zonder Zwerf-Vuil).