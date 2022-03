Oproep voor vreedzame oplossing conflict Oekraïne in Velp

VELP – Zaterdag 12 maart is er om 10.00 uur er een samenkomst bij Boekhandel Jansen & De Feijter in Velp om samen stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden houdt een korte toespraak en er is muziek van Oleg Lysenko.

Door met haar inwoners, en in het bijzonder Oekraïense en Russische inwoners, samen te komen, wil de gemeente Rheden aandacht vragen voor vrede en oproepen tot een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne. Iedereen is van harte welkom van vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie of thee.

Om 10.15 uur spreekt burgemeester Van Eert de aanwezigen kort toe en daarna speelt de Oekraïense Oleg Lysenko op zijn bayan (knopaccordeon) een tweetal muziekstukken, die over de geschiedenis van zijn land gaan. De bijeenkomst duurt tot 11.00 uur.

Om steun te betuigen aan Oekraïne zou het mooi zijn als inwoners van de gemeente Rheden de Oekraïense vlag hijsen op zaterdag 12 maart of op een andere creatieve manier hun steun betuigen in de kleuren geel-blauw. Burgemeester Van Eert hijst na de samenkomst de Oekraïense vlag bij het Biljoenbad in Velp. In de periode dat het gemeentehuis in De Steeg niet in gebruik is, is het zwembad in Velp de officiële vlaglocatie voor de gemeente Rheden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters scharen zich achter de oproep #CitieswithUkraine van de voorzitter van de Europese koepelvereniging van steden, Eurocities, om op 12 maart als gemeenten stil te staan bij de situatie in Oekraïne. Gemeentelijke diplomatie kan grenzen beslechten tussen gemeenschappen uit alle culturen en aandacht vragen voor de principes van democratie. Deze actie wordt omarmd door steden in heel Europa.