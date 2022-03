Opening openbaar toilet Ellecom

ELLECOM – Voor muziekvereniging Excelsior, Oranjevereniging Ellecom en Ellecoms Belang is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. Op zondag 27 maart wordt het openbaar toilet bij de muziektent in Ellecom officieel geopend.

Nadat de oude muziektent op oudejaarsdag 2016 in vlammen is opgegaan, werd in het ontwerp van de nieuwe muziektent al rekening gehouden met het beschikbaar stellen van een toiletvoorziening. Muziekvereniging Excelsior, Oranjevereniging Ellecom en Ellecoms Belang sloegen de handen ineen om deze wens te vervullen. Deze bijzondere voorziening is tot stand gekomen door financiële bijdrages van de gemeente Rheden, Rabobank Arnhem, Univé Buurtfonds en giften uit het dorp Ellecom en voorziet hiermee in een belangrijke sociale- en maatschappelijke behoefte.

De opening belooft een feestelijke aangelegenheid te worden. Zo trapt het jeugdorkest van Excelsior de opening om 14.30 af met een optreden. Om 15.00 is de officiële opening door de Oranjevereniging en wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. Om 15.15 uur gaat het programma verder met een optreden van Excelsior. Vanaf 16.15 is er een gezellig samenzijn op het dorpsplein met een hapje, drankje en muziek.