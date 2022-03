Opening nieuwe schuifdeur Buurthuis de Poort

VELP- Woensdag 9 maart om 17.00 uur wordt de nieuwe schuifdeur in Buurthuis de Poort geopend door wethouder Gea Hofstede. De nieuwe schuifdeur is een langgekoesterde wens. Buurthuis de Poort zit samen met meerdere organisaties, zoals het consultatiebureau, Humanitas en STMG in een pand aan de Heeckernstraat 201 in Velp. Dankzij de nieuwe schuifdeuren is het pand nu beter toegankelijk voor mensen met een kinderwater, rollator of rolstoel.