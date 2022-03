Open repetitie Ludiek

BRUMMEN – Donderdag 24 maart houdt Vrouwenkoor Ludiek een open (repetitie)avond voor vrouwen die mogelijk interesse hebben om lid te worden. Zij zijn vanaf 20.00 uur welkom in het kerkje aan de D.A. van Vuurenstraat in Brummen. Meer informatie is te verkrijgen via info@vrouwenkoorludiekbrummen.nl en via de website.

www.vrouwenkoorludiekbrummen.nl