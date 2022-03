Open podium poëzie

ROZENDAAL – Op zondag 20 maart vindt er een open podium plaats in de Rozendaalse kerk aan de Kerklaan in Rozendaal. Op die middag wordt er onder meer werk voorgedragen door diverse dichters uit de regio: Tineke van Middelkoop uit Spankeren, Corrie van ’t Spijker uit Dieren, Sya de Nooij uit Dieren, René Kijnne uit Velp, Lammert Hoeve uit Arnhem, Dick Ottevanger uit Dieren, Jaap van Dijkhuizen uit Velp, Frits Koning uit Rozendaal, Adrie van Heerden uit Dieren en Roelf de Boer uit Doesburg. Het programma begint om 14.30 uur. Naderhand is er een meet &greet met de dichters en musici onder het genot van een glas wijn of vruchtensap.