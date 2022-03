Open podium en verteltheater

BRUMMEN – Woensdag 30 maart is er weer een literair café van de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen. Op het programma staan een voorstelling van het Muzikaal Verteltheater en een open podium.

Theatermaakster Thea Rijsewijk van het Muzikaal Verteltheater vertelt een verhaal van de Frans-Russische schrijver Andrei Makine, getiteld ‘De vrouw die Lenin heeft gekend’. Zij wordt daarbij begeleid door een celliste. Het verhaal speelt zich af in de Sovjet-Unie van na Stalin en gaat, hoewel over de misstanden van het Sovjet-regime, vooral om de liefde die ondanks alles toch kan opbloeien. De muziek waarmee de vertelling wordt omlijst, versterkt de sfeer van het verhaal en de emoties die het oproept.

Na de pauze is er op het open podium ruimte voor inwoners van de gemeente Brummen die in maximaal 5 minuten poëzie, een verhaal of een column kunnen voordragen. Het thema is dit keer Eerste liefde. Winnaar of winnares van de Kleinegeit wordt diegene die de meest opmerkelijke bijdrage levert.

Het literair café begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Wie de voorstelling wil bijwonen, kan dit tot uiterlijk 28 maart doen via taalmarkt@brummencultuur.nl als u de voorstelling wilt bijwonen. Wie wil optreden op het open podium, kan dit hier aangeven. Er is plaats voor korte optredens van maximaal 5 deelnemers.

www.brummencultuur.nl