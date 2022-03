Open dag van Yuverta mbo Velp

VELP – Yuverta mbo Velp houdt donderdag 24 maart open dag. Bezoekers kunnen tussen 18.30 en 21.00 uur kennismaken met alle opleidingen en de school en het landgoed verkennen. Yuverta mbo Velp biedt mbo-opleidingen in de groene leefomgeving, zoals Bos- en natuurbeheer, Buitensport coördinator, Eco en wildlife en Watermanagement. Ook de opleidingen Onderzoeker natuur en milieu, Bodem en milieu en Dier en management kun je hier volgen. Alle opleidingen hebben hun eigen specialisme, maar vinden elkaar in de liefde voor de natuur, het klimaat en het buiten zijn.

Op de open avond zijn er verschillende activiteiten. In de aula presenteren studenten projecten, er wordt een rondleiding over het landgoed gegeven en in de projectlokalen krijgen bezoekers meer informatie over de diverse opleidingen. er zijn zowel BOL- als BBL-opleidingen.

Yuverta mbo Velp is een kleine mbo-school met veel persoonlijke aandacht voor de student. De school werkt veel samen met het bedrijfsleven, zodat studenten tijdens hun opleiding al veel in contact komen met het werkveld. Ze leren dan ook veel in de praktijk tijdens excursies, (internationale) werkweken en praktijklessen.

Bezoekers aan de open dag kunnen zich vooraf registreren via www.yuverta.nl/kennismaken.