Open Coffee in Velp

VELP – Donderdag 24 maart is er weer een bijeenkomst van Open Coffee, dit keer in de studio van Scarlett Arts aan de Zutphensestraatweg 44 in Velp. Ondernemers, zzp’ers en mensen die plannen hebben om een eigen bedrijf te starten zijn tussen 9.00 en 11.00 uur welkom op deze netwerkbijeenkomst. Aanmelden is gewenst en kan via ocvelp@gmail.com.