Opbrengst collecte Hersenstichting

REGIO – Begin februari heeft de Hersenstichting gecollecteerd voor meer hersenonderzoek. Er is in Eerbeek 1004,53 euro opgehaald, in Leuvenheim werd 312 euro gegeven en in Brummen doneerden de inwoners 1553,48 euro. Digitaal werd ook nog eens 582 euro ingezameld. De Hersenstichting is blij met alle vrijwilligers en gulle gevers. De opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek, innovaties en voorlichting.

www.hersenstichting.nl