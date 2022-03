Ontmoet de bewoners van Rosendael

ROZENDAAL – Bezoekers aan kasteel Rosendael in Rozendaal kunnen zondag 6 maart de kasteeldames- en heren ontmoeten. Zij zijn gehuld in kostuum. Het kasteel is deze dag van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Het kasteel is op eigen gelegenheid te bezoeken, hiervoor een ticket reserveren kan via www.glk.nl/rosendael.