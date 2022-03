Onderzoeken naar haalbaarheid warmtenet voor de Ooi

DOESBURG – De gemeente Doesburg gaat in samenwerking aan met Firan en Woonservice IJsselland een warmtenet ontwikkelen voor de wijk De Ooi. Op 14 maart wordt een ontwikkelovereenkomst getekend tussen de partijen. In de ontwikkelfase worden de technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van het warmtenet onderzocht. Aan het einde van de ontwikkelfase zullen partijen, in overleg met de bewoners, een besluit nemen over de daadwerkelijke realisatie van het warmtenet.

Het college van B&W van de gemeente Doesburg heeft de intentie om samen met Firan een warmtenetwerkbedrijf op te richten. Een nog te selecteren warmteleverancier opereert ‘op’ het netwerk van het netwerkbedrijf. Doel van deze organisatievorm is dat de gemeente maximale invloed heeft over de uiteindelijke warmtelevering.

Het warmtenetwerkbedrijf wordt uiteindelijk opgericht als de ontwikkelfase leidt tot een uitvoerbaar en haalbaar plan. Deze oprichting moet worden goedgekeurd door onder andere de gemeenteraad. De partijen gaan sturen op een interessant aanbod voor de inwoners van de wijk. Mede-initiatiefnemer Woonservice IJsselland bewaakt de belangen van de huurders en is beoogd afnemer van het warmtenet.

De gemeenteraad heeft een presentatie gehad. Zij ontvangt nog een aanvullende informatienota en is op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Later in het proces is de raad nog in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten. De raad wordt dan ook gevraagd om hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Er is een keuze gemaakt waar het project start in de wijk De Ooi. Het betreft circa 280 woningen, zowel huur als particulier bezit. Dit gebied is gekozen in samenwerking met Woonservice IJsselland en netbeheerder Liander. Bewoners worden steeds geïnformeerd en betrokken.

www.doesburg.nl/aardgasvrije-wijken-de-ooi