Onderhoud van Loenense beken heikel punt

LOENEN – Waterschap Vallei en Veluwe heeft met het Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos verschillende generaties Loenenaren uitgenodigd om na te denken over de historische en toekomstige waarde van de beken in Loenen. Zij wilden weten van de Loenenaren wat de Loenense beken voor hen betekenen en welke plek de beken na 2030 gaan innemen. Afgelopen donderdag 4 maart kwamen zij samen met de Stichting Loenense Molenbeek en inwoners samen in De Bruisbeek.

De opkomst voor deze eerste bijeenkomst stelde de organisatie tot grote tevredenheid. Chris van den Hoef opende de avond met een welkomstwoord en vertelde wat het doel van deze bijeenkomst was. De aanwezigen werden in groepjes verdeeld en konden vertellen en ook op sheets noteren voor de ‘waslijnopdracht’. Er konden vragen en opmerkingen gesteld worden over vroeger en huidige gebeurtenissen die betrekking hebben op Loenen. Markante gebeurtenissen wil men vastleggen. Zo hebben de bewoners van Kasteel Ter Horst grote invloed gehad op het dorp. Door de beken, die toebehoorden aan het kasteel, konden velen een papierfabriekje of wasserij draaiende houden. De huidige papierindustrie is ook hieruit voortgekomen.

Beekruimer

Meteen kwam het slechte onderhoud van de Loenense beken aan de orde. Vroeger waren de Loenense bedrijven en fabrieken, die gebruik maakten van de het water van de Loenense Molenbeek, samen eigenaar. De eigenaren hadden altijd samen een paar mannen in dienst die de functie van ‘beekruimer’ hadden. Handmatig werd de beek, met vele welbronnen, geschoond. Verschillende keren per jaar. Het water stroomde toen prima. Het handmatig schonen werd de eigenaren te duur. Het werd uitbesteed aan een bedrijf die met machines aan het werk ging. Volgens sommige aanwezigen is het toen helemaal fout gegaan. Met de graafmachines werd de leemlaag in de beek beschadigd waardoor de beek ‘lek’ werd. Het water weg zakte.

Men betreurde het sterk dat de welbron, die ontspringt hoog in de bossen van Groenouwe, niet voldoende water geeft om door te stromen richting Eerbeekseweg. Het komt nu niet verder dan het Groenouwe-zwembad. Alleen als het veel regent bevat de beek soms nog water. Er is ook pech dat wilde zwijnen de beek opzoeken en met wroeten vernielen.

Dierlijk leven

De onttrekking van water door Vitens kwam ook ter sprake. Dit heeft ook veel invloed op ‘het water geven’ door de welbronnen in Loenen. Ook moet er bij bouwwerkzaamheden sterk gelet worden op het wegpompen van grondwater. Kort geleden kwam een arm van de beek enkele dagen door pompen droog te staan waardoor al het dierlijke leven in de beek verloren is gegaan. Ook de vistrap die in 1997 werd aangelegd bij de Bovenste Molen functioneert niet meer.

Jong en oud

De leerlingen van de basisschool De Tweede Stee kregen van de organisatie een paar dagen eerder ook de gelegenheid om hun zegje te doen over de beek en Loenense gebeurtenissen.

Alle informatie die van oud en jong werden verkregen worden verder verwerkt en besproken op enkele vervolgbijeenkomsten. De eerste zal eind maart in De Bruisbeek worden gehouden.

Foto: Martien Kobussen

Een bordje bij de Eerbeekseweg geeft aan dat hier de Loenense Molenbeek ‘stroomt’. Ook hier achterstallig onderhoud.