Olle trotse nieuwe kinderburgemeester van Doesburg

DOESBURG – Woensdag 23 februari is Olle Sekhuis (10) benoemd als kinderburgemeester van de gemeente Doesburg. Olle volgt kinderburgermeester Matthijs op, die na twee termijnen afscheid moet nemen.

Grote verbazing was er bij de 10-jarige Olle toen hij zijn naam hoorde bij de bekendmaking van de nieuwe burgemeester. “Ik was er van overtuigd dat een andere kandidaat gekozen zou worden”, vertelt hij. “Mijn eerste reactie was: Echt?!, het kwam nog niet gelijk door.”

Olle neemt zijn burgemeesterschap heel serieus. “Ik heb gesolliciteerd omdat ik hoop dat ik op die manier mijn ideeën voor Doesburg werkelijkheid te maken. Het belangrijkste vind ik mijn idee voor een hondenlosloopveld, maar ik heb nog veel meer ideeën.”

Het eerste gesprek met burgemeester Loes van der Meijs heeft hij op 25 april en daar heeft hij erg veel zin in. Waar Olle het meeste naar uitkijkt, daar hoeft hij niet zo lang over na te denken: de evenementen, vertelt hij enthousiast. De intocht van Sinterklaas, daar verheugt hij zich nu al op. Ook zijn klasgenoten waren blij met de kersverse burgemeester in hun klas. “Ze zeiden de hele dag ‘gegroet kinderburgemeester'”. Zijn klasgenoten van de Anne Frank school kunnen ook nog rekenen op een verrassing. “Als ik op 21 april de ambtsketen krijg, dan ga ik trakteren.”