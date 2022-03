Olieverfschilderijen in De Opkamer Doesburg

DOESBURG – In de tentoonstellingsruimte de Opkamer van het Kunstlab in Doesburg exposeren in maart twee vrouwen hun werk. Erna van den Heuvel en Marion Lovendaal hebben beiden olieverf tot hun passie gemaakt.

Erna van den Heuvel begon met waterverf, totdat haar partner genoeg kreeg van al die potjes vol bloemblaadjes op water. In oktober 2010 is ze les gaan nemen bij Marion Lovendaal en koos ze voor olieverf. Werkend vanuit gevoel en passie, legt Erna vooral de schoonheid van de mens vast in haar schilderijen. Dat ze humor heeft, is ook in haar werk te zien: op elk schilderij heeft ze een klein diertje verstopt.

Marion Lovendaal schildert nat in nat met olieverf en heeft dat altijd gedaan. Haar inspiratie vindt ze vaak in dieren maar ook in toevallige ‘ontmoetingen’. Niet zoeken, maar vinden, is haar ervaring. Zo ontstond bijvoorbeeld het beschilderen van veren. Sinds de jaren ’90 geeft Marion ook schilderles.

De expositie in de Opkamer is te zien van 6 tot en met 30 maart, op dinsdag tot en met zondag en op Culturele Zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Het Kunstlab is te vinden aan de Ooipoortstraat 21.